Halo Infinite : les développeurs démentent l’abandon de la Xbox One et le report du jeu à 2022

Halo Infinite s’annonce comme une petite catastrophe. Depuis sa présentation en juillet dernier, l’exclusivité Microsoft fait un four et est même devenu l’objet de mèmes moqueurs. Il faut dire que graphiquement, le titre, qui devait sortir, avant son report à 2021, en même temps que la Xbox Series X, ne fait même pas le poids face aux derniers jeux PS4 sortis (The Last of Us 2, Ghost of Tsushima…). Et niveau gameplay, il n’a pas l’air d’avoir beaucoup changé depuis les dernières itérations de la saga…

Plusieurs rumeurs affirmaient la semaine dernière qu’Halo Infinite serait repoussé à 2022 et que la version Xbox One serait purement et simplement annulée. Ce qu’a démenti John Junyszek, community manager de 343 Industries, les développeurs du jeu.

« Nous constatons énormément de fausses informations ici, donc s’il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez. Il n’y a aucun changement pour le lancement en 2021 ou à propos des machines et plates-formes prises en charge. Nous développons Halo Infinite de façon à ce qu’il soit le mieux possible sur chaque machine/plateforme ».

N’oublions tout de même pas que la team Microsoft est connue pour retourner régulièrement sa veste sur des sujets de première importance. Tachons donc d’y croire, du moins pour l’instant.

Why am I reading rumors of Halo Infinite being delayed until 2022 .. please say it ain’t so — snip3down (@Snip3down) August 25, 2020

