La licence de Huawei a expiré, bientôt plus de mises à jour Android

Cette fois-ci, c’est la fin des haricots pour Huawei. Le géant chinois des télécoms ne pourra plus mettre à jour Android sur ses téléphones en raison de l’expiration de la licence qui permet aux entreprises américaines de faire du commerce avec le constructeur chinois. Pour rappel, les États-Unis accusent depuis un certain moment déjà Huawei de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine.

Désormais donc, étant donné que la licence a expiré, les téléphones Huawei ne pourront plus être abreuvés en mises à jour Android, puisque Google est Américain. Le département du Commerce des États-Unis a indiqué au Washington Post que la licence temporaire a fourni « une opportunité pour les utilisateurs d’appareils Huawei et les fournisseurs de télécommunications de continuer à exploiter temporairement ces appareils et les réseaux existants tout en accélérant la transition vers d’autres fournisseurs ». Google a également confirmé que la licence était expirée.

Que va faire Huawei face à cette expiration ? Tous les smartphones du géant chinois tournent sous Android. Peut-être l’entreprise arrivera-t-elle à la prolonger in extremis, mais en ces temps de tension, cela risque d’être compliqué. Huawei va-t-il annoncer son propre OS ? Il serait peut-être temps pour le numéro 1 mondial de la vente de téléphones.

