Halo Infinite repoussé à 2021

C’est l’annonce choc du jour dans le monde du jeu vidéo. La prochaine grosse exclusivité de Microsoft, Halo Infinite, vient d’être officiellement repoussé à l’année prochaine, a annoncé dans un tweet le compte officiel de la saga. 343 Industries, le studio de développement derrière le titre, s’excuse, évidemment.

“Nous avons pris la difficile décision de reprogrammer la sortie de Halo Infinite à 2021 pour assurer à l’équipe le temps de développement adéquat et ainsi délivrer la meilleure expérience possible, en accord avec notre vision.” En cause, l’épidémie de Covid-19 évidemment. “Nous savons que cette annonce va décevoir nombre d’entre eux et nous partageons ce sentiment (…) Ce temps supplémentaire va nous permettre de finir le travail nécessaire pour délivrer le plus ambitieux des jeux Halo”.

Il faut dire que le titre faisait très peur au monde lors de sa présentation officielle le 23 juillet dernier. L’un des passages montrés avait même fait l’objet d’un mème sur Internet. Espérons qu’un tel report permet à Halo Infinite d’atteindre les espoirs hors norme des fans de la saga. En attendant, la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin d’année… avec de fait un line-up excessivement pauvre.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

