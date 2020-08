5 applications iOS & Android à tester en famille

Pour profiter de bons moments en famille, pourquoi ne pas tester quelques applications à la fois récréatives et éducatives sur votre smartphone ou tablette ? Nous avons choisi pour vous cinq applications à télécharger pour toute la famille.

How to draw

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à dessiner sans avoir jamais eu le temps ou le courage de vous y mettre vraiment et prendre des cours ? L’application How to draw est faite pour vous !

Quel que soit votre niveau, cette application vous aide, pas à pas, à réaliser de nombreux modèles : animaux, personnages, voitures… Vous pouvez même l’utiliser pour aider vos enfants à perfectionner leurs dessins, ou dessiner ensemble.

Babbel – Cours de langues

Le meilleur moyen d’apprendre une langue est de vivre dans le pays mais l’immersion linguistique n’est pas toujours possible. De même que, de nos jours, les enfants ont besoin de connaitre les langues en grandissant. Grâce à l’appli Babbel, il est possible de réaliser cette immersion en famille sans bouger de chez vous. Des conseils au quotidien pour tous, des cours adaptés au niveau de chacun, des dialogues, des jeux en langue étrangère, l’app Babbel pour apprendre une langue rapidement est l’outil idéal. Et grâce à sa reconnaissance vocale, elle corrige même votre accent. Vous la retrouverez sur toutes les plateformes d’applications, même sur iOS.

Guide du tri

A l’heure où la conscience écologique est en plein essor, qui ne s’est jamais posé la question de savoir si un emballage était recyclable et comment. D’autant qu’il est important que les enfants soient sensibilisés à la protection de l’environnement dès le plus jeune âge. Alors devenez imbattable sur la question du tri sélectif grâce à l’appli Guide du tri. Petit plus, grâce à la géolocalisation, vous saurez exactement ce qui est trié là où vous êtes et si vous devez le déposer dans un conteneur. Informations importantes, surtout lorsque l’on est en vacances ou que l’on vient de déménager.

PlantNet

Lors de promenade en campagne ou dans les parcs vous avez sûrement déjà eu la question de vos enfants : c’est quoi le nom de cette fleur ? Et parfois, si ce n’est souvent, vous n’avez pas su répondre. C’est normal, après tout, il existe une multitude de plantes et tout le monde n’est pas botaniste. Conçue par des scientifiques botanistes et agronomes, Plantnet vient à votre secours : vous photographiez la plante à identifier et l’appli recherche dans sa base de données de plus de 20 000 espèces pour vous donner le nom. Différents filtres, dont votre localisation, peuvent permettre d’identifier plus précisément la plante. A vous de jouer en famille et de rechercher le nom de toutes les plantes que vous rencontrez.

Star Walk – Ciel étoilé

Pour découvrir les étoiles, constellations, planètes et tout ce que cache le ciel, l’appli Star Walk vous aide à identifier en temps réel tout ce que vous voyez. Vous saurez ainsi si tous ces points lumineux que vous voyez sont des étoiles, des comètes, des planètes ou simplement des satellites. Vous connaitrez le nom des étoiles et vous pourrez même visualiser les constellations. Petit plus : même sous un ciel couvert ou en plein jour, Star Walk permet de découvrir le ciel grâce à la localisation.

4 / 5 ( 1 vote )