Samsung veut lancer la 6G dès 2028

Oui, tout le monde parle de la 5G, mais visiblement, le constructeur sud-coréen Samsung est déjà dans le futur et veut proposer la 6G le plus vite possible. Dès 2028, à vrai dire. La technologie, toujours plus rapide, pourrait être utilisée dès 2030 par le grand public. Samsung s’attend en effet que le secteur des radiocommunication de l’UIT commence à travailler sur la 6G à partir de 2021. Évidemment, cela s’accompagnerait de meilleurs débits, d’une latence réduite et d’une meilleure fiabilité.

« Alors que la 5G a été conçue pour atteindre un débit de pointe de 20 Gb/s, la 6G vise à fournir une vitesse de pointe de 1 000 Gb/s et un débit de 1 Gb/s pour les utilisateurs expérimentés », indique Samsung.

Samsung estime que les latences seront de moins de dix millisecondes pour l’utilisateur et de moins de 100 microsecondes dans l’air, contre une milliseconde pour la 5G. La fiabilité des services sensibles à la latence, comme la chirurgie à distance, devrait être multipliée par 10 par rapport à la 5G. Bon, concentrons-nous d’abord sur la 5G avant de nous lancer vers la prochaine grande innovation. Cette dernière devrait arriver dès l’année prochaine.

