L’Arcep dit non à la fin des abonnements Internet fixes illimités

Peut-être que cela ne restera qu’au statut de proposition. World is Small vous rapportait très récemment que le Conseil national du numérique avait proposé la fin des forfaits internet illimité avec les box internet, dans l’intérêt de l’”écologie”. Et surtout pour forcer les internautes à payer, on imagine… « Le but est de sensibiliser les quelques % de clients avec des usages déraisonnables et d’inciter les services à être plus sobres, certainement pas de pénaliser tout le monde ! », peut-on lire dans un tweet du Conseil.

L’Arcep, autorité régulatrice des télécoms, est vent debout contre cette proposition de mesure. Sébastien Soriano, à sa tête, a cité le tweet précédemment évoqué et a écrit, en majuscule “NON”. Un message bien clair qui, on l’espère, n’est pas passé dans l’oreille d’un sourd.

Pour rappel, le Sénat proposait la semaine dernière une fin des forfaits mobiles illimités, qui sont peu nombreux mais qui intéressent les gros consommateurs. Si elle ne reste qu’une proposition, il va falloir rester vigilant… Il ne faudrait pas non plus que tout soit mis sur le dos de l’écologie pour justifier des hausses de tarif sur le numérique.

