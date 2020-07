Une voiture Tesla 100% autonome d’ici la fin de l’année, selon Elon Musk

Le multimilliardaire Elon Musk, créateur de Paypal et de Tesla, ne cesse de faire parler de lui. Après son franc succès avec sa fusée Space X il y a quelques semaines, l’homme vient de déclarer qu’une voiture 100% autonome de sa marque Tesla allait sortir plus tard cette année et pourra se déplacer sans l’intervention du conducteur au volant.

« Je suis extrêmement confiant sur l’arrivée du niveau 5, qui est en gros l’autonomie complète, et je pense que cela aura lieu très rapidement », a déclaré Elon Musk dans un message vidéo à l’ouverture de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai. « Je reste persuadé que nous disposerons des fonctionnalités de base pour une autonomie de niveau 5 cette année », a-t-il ajouté.

Les véhicules autonomes sont divisés en cinq catégories selon leur degré d’autonomie, et le niveau 5 représente le niveau maximal, où l’autonomie est complète et sans faille. Les voiture Tesla sont déjà partiellement autonomes, mais requièrent de temps à autre l’attention du conducteur. Des analystes estiment cependant que l’autonomie complète se heure à des obstacles juridiques. Tesla est devenu le première constructeur automobile mondial en matière de capitalisation boursière en franchissant la barre des 200 milliards de dollars la semaine dernière, devant Toyota.

