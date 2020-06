L’iPhone 12 pourrait être livré sans chargeur ni écouteurs

La marque à la pomme va-t-elle encore aller un peu plus loin dans l’économie ? Selon les dernières rumeurs, Apple abandonnerait en effet le chargeur et les écouteurs inclus dans chaque boite d’iPhone 12 vendue, dans le but de proposer ces “accessoires”, pourtant primordiaux, séparément. Ce sont les analystes de la banque Barclays qui l’annoncent.

Mais là où ça se précise, c’est que le célèbre Ming Chi Kuo l’annonce aussi ! Apple avancerait deux arguments pour justifier ce choix. L’aspect environnemental, car les consommateurs auraient soit disant déjà leur propre chargeur… Et le prix, car cela permettrait à Apple de baisser le tarif de l’iPhone 12. Des arguments qui ont bon dos. Outre cela, Apple proposerait un chargeur de 20 W cette année, et mettrait un terme à la production des chargeurs de 5 et 18 W.

Certaines marques ont déjà eu cette même politique dans le passé, comme Nintendo qui n’incluait pas de chargeur pour sa 3DS. Séparément, cela signifierait que le chargeur coûterait 35 euros et les écouteurs filaires 29 euros. Au prix où est l’iPhone, on aurait tout de même pu avoir droit à ces objets… Quoiqu’il en soit, tout cela reste pour l’instant au stade de rumeurs et pourrait être infirmé à tout moment. Si ça se confirmait, on dirait merci à Apple !

