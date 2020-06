L’Inde bannit 59 applications chinoises, dont TikTok

L’Inde et la Chine éprouvent quelques tensions en ce moment. La preuve, d’abord, avec cet accrochage meurtrier qui a fait plusieurs morts dans les cols de l’Himalaya, et ensuite avec cette dernière nouvelle numérique. L’Inde a en effet banni 59 applications chinoises, dont certaines très populaires comme TikTok, WeChat, Weibo et le jeu Clash of Kings. L’Inde évoque, pour se justifier, sa sécurité nationale et ses inquiétudes concernant le respect de la vie privée.

« Le gouvernement indien a décidé de ne plus autoriser l’usage de certaines apps (…) Cette décision vise à assurer la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien », a déclaré le ministère des Technologies de l’information dans un communiqué. Ces applications « se livrent à des activités (…) portant préjudice à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public », a-t-il expliqué.

Plusieurs plaintes avaient été déposées pour vol présumé de donnée et violation des règles en matière de respect de la vie privée. Ce bannissement est d’ores et déjà effectif et les Indiens ne peuvent plus télécharger TikTok sur l’App Store et le Google Play Store. Pour rappel, des milliers de soldats sont déployés des deux côtés de la frontière. La mort de certains d’entre eux a suscité un mouvement anti-chinois.

