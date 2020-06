Le New York Times abandonne Apple News

Petite secousse sismique pour Apple et l’univers des médias dans leur ensemble. Le New York Times, célèbre journal américain de référence, vient d’annoncer avoir quitté Apple News, le service de la marque à la pomme qui recense les articles de différents médias. Le journal a fait savoir que ses papiers ne seront plus disponibles dès aujourd’hui « sachant que les organes de presse luttent pour rivaliser avec les grandes entreprises technologiques pour attirer l’attention des lecteurs et obtenir des fonds ».

Dans un article publié sur son site, le New York Times explique qu’Apple lui a donné peu de moyens pour contrôler son business sur l’application. Le journal préfère alors privilégier son site et son application mobile. En outre, les revenus seraient plus faibles avec Apple News. La marque à la pomme prend 50% de commission sur chaque abonnement…

« Le cœur d’un modèle sain entre le New York Times et les plateformes est une voie directe pour renvoyer ces lecteurs dans nos environnements, où nous contrôlons la présentation de nos articles, les relations avec nos lecteurs et la nature de nos règles commerciales. Notre relation avec Apple News ne s’inscrit pas dans ces paramètres », déclare Meredith Kopit Levien, la directrice des opérations du journal.

