Cyberpunk 2077 : un nouveau trailer et du gameplay décevant

C’est la débandade ! Le prochain jeu des créateurs de The Witcher 3, CD Projekt Red, s’est montré une énième fois ce jeudi soir dans une conférence événement, qui avait été repoussée en raison des manifestations Black lives matter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les réactions qui en ont découlé ont été mi-figue, mi-raisin. La bande-annonce montrée envoie pourtant du lourd avec, certes, un léger downgrade graphique, mais une direction artistique de folie qui ferait céder le plus aigri des gamers.

C’est la séquence de gameplay qui n’a pas séduit tout le monde. De nombreuses préviews sont tombées en marge de celle-ci, et beaucoup reprochent au titre de ne pas avoir de bonnes sensation de shoot, et de proposer le “degré zéro” de la conduite de véhicules, ce qui n’augure pas forcément du bon pour ce jeu maintes fois repoussé et dont la date de sortie est désormais fixée à novembre.

Durant cette séquence, une nouvelle fonctionnalité du jeu a été présentée : le Brain Dance. Le Brain Dance permet d’éditer une séquence passée, comme un braquage ou une fusillade qui a mal tourné, afin de trouver des indices sur ce qui s’est mal passé. On a également pu voir à quoi ressemblaient les “Badlands”, cette zone ouverte à la Mad Max. Enfin, une série Netflix fondée sur le jeu sortira en 2022.

