SEO : comment fonctionne Applebot, le robot crawler qui référence les pages web ?

Si Google est sans conteste le moteur de recherche le plus utilisé, l’arrivée des assistants vocaux et leur popularité grandissante ont poussé certaines entreprises à s’intéresser au référencement. Ainsi, Apple a mis en place l’AppleBot, un robot crawler qui permet de référencer les pages pour permettre à Siri et Spotlight de répondre aux questions des utilisateurs. Pour les développeurs et les experts SEO, le fonctionnement d’Applebot est très proche de celui de Google.

Comment travailler son référencement chez Apple ?

Les recherches vocales prennent de plus en plus de place. Même si Siri n’est plus l’assistant vocal le plus populaire, il reste incontournable pour les développeurs et les experts SEO. Il est donc important de savoir se faire remarquer par l’Applebot. Effectivement, les recherches vocales impliquent que l’utilisateur s’arrêtera à ce que l’assistant lui lira. La première place est donc la seule place qui vaille.

Heureusement pour les experts SEO et leurs clients, les techniques pour améliorer son référencement sont les mêmes avec l’Applebot. D’abord, parce que son fonctionnement est très proche des robots de Google. Ensuite, parce qu’il s’appuie aussi sur les robots Google. Résultat, le bon mélange entre le netlinking et du contenu de qualité fait généralement l’affaire.

Une concurrence qui invite à la vigilance

Si le fonctionnement est à peu près le même, cela n’empêche pas l’Applebot de poser de nouveaux problèmes aux experts SEO. Effectivement, les assistants vocaux ne sélectionnent que le premier résultat, ou le résultat zéro, c’est-à-dire celui mis le plus en avant par Google et les autres moteurs de recherche. Dans certains cas, l’internaute naviguera dans les autres résultats si Siri l’y encourage, mais la plupart du temps, l’assistant se contentera de lire le contenu du premier résultat.

Ainsi, puisque la première place est la seule place qui vaille vraiment la peine, cela augmente la pression de la concurrence. Les experts SEO et leurs clients ne peuvent plus se contenter d’une deuxième place. Quand on atteint le Saint Graal, il ne faut donc pas se reposer sur ses lauriers et mettre en place une veille permanente pour la conserver.

Quelle conséquence pour les développeurs ?

Tous les développeurs ne sont pas experts SEO, mais ils doivent prendre en compte ce genre d’exigences dans leur travail. Lorsqu’ils développent un site, ils doivent intégrer les balises méta nécessaires pour faciliter le travail des robots crawler en tous genres.

L’Applebot ne fait pas exception. Apple a donc mis à disposition de tous, sur son site Internet, toutes les lignes de codes et toutes les balises nécessaires. Une fois de plus, même si Siri n’est ni le plus efficace ni le plus populaire des assistants vocaux, il reste un incontournable que les développeurs et les experts SEO ne peuvent pas ignorer.

