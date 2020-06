Cyberpunk 2077 (encore) repoussé, date de sortie fixée à novembre

Encore une mauvaise nouvelle pour le titre de CD Projekt Red, connu pour ses travaux sur la saga The Witcher. Leur prochain titre, Cyberpunk 2077, vient d’être repoussé au mois de novembre, alors qu’il devait sortir en septembre après deux autres reports. Ce sera donc le 19 novembre que sera commercialisé le titre événement.

Sur le compte Twitter officiel du jeu, le studio de développement explique avec plus de précisions sa décision, qui fait logiquement de nombreux déçus. « Ceux qui connaissent notre façon de faire des jeux savent que nous ne publierons pas quelque chose qui n’est pas prêt », écrit CD Proket Red. Si cette décision est la bonne pour le studio, les développeurs présentent toutefois leurs excuses en annonçant que Cyberpunk 2077 est bel et bien terminé “au niveau de son contenu comme de son gameplay. Les quêtes, cinématiques, compétences et objets ; toutes les aventures que Night City peut offrir – tout est là. Mais avec une telle abondance de contenu et de systèmes complexes entrelacés, nous devons tout vérifier, équilibrer les mécaniques de jeu, et corriger beaucoup de bugs.”

C’est donc le bêta-test qui est mis en cause ici. Ce 25 juin, CD Projekt Red présentera plus en profondeur ce jeu lors d’une soirée intitulée “Night City Wire”, histoire de prendre notre mal en patience.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

