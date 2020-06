Suivez en direct la présentation des jeux PS5 sur World is Small !

C’est le grand jour, on l’attendait tous : Sony va officiellement présenter ses jeux Playstation 5, “le futur du jeu vidéo”, dans les prochaines minutes, à 22h. La conférence devrait durer environ une heure et présenter au moins une bonne dizaine de jeux. Parmi eux, on s’attend notamment à voir Horizon Zero Dawn 2, un possible Silent Hill, Resident Evil 8 et le retour de Gran Turismo dans une septième itération.

Pour suivre ce direct, il vous suffit de le regarder ici-même, sur World is Small, tout en bas de cet article. C’est un petit événement qui fera sûrement date puisque la Playstation 5 s’installera dans les bacs pendant au moins six ans, durée plus ou moins officielle d’une génération de console.

Pour rappel, Sony n’a pas encore montré le design de sa console. Seule sa manette, la Dualsense, a été dévoilé dans un petit article du Playstation Blog, dans lequel nous avons appris qu’elle ferait la part belle aux sensations grâce à ses moteurs haptiques. A voir donc ce que la Playstation 5 a dans le ventre ! Le géant japonais montrera-t-il sa console aujourd’hui ? Rien n’est moins sûr, puisque selon de multiples rumeurs, Sony prévoit aussi un événement en août.

