La Playstation 5 officiellement révélée jeudi 11 juin à 22h (cette fois, c’est sûr)

Point de coronavirus ni de manifestations Black Lives Matter n’empêcheront cette fois ci Sony de révéler sa Playstation 5. Alors que la console nouvelle génération de la marque japonaise devait déjà être montrée la semaine dernière, elle vient tout juste de se doter d’une nouvelle date de présentation : ce sera le jeudi 11 juin à 22h heures françaises. Pas avant, ni après. C’est d’abord une fuite d’une publicité sur Twitch qui l’a annoncé, puis Playstation lui-même qui l’a confirmé.

Au programme de cette conférence, on annonce pléthore de jeux, dont des titres exclusifs tels qu’Horizon Zero Dawn 2 par exemple, mais très peu de console. En effet, si l’on s’en tient aux rumeurs déjà évoquées par-ci par-là, on devrait pas voir la console sous toutes les coutures. La conférence serait donc centrée sur les jeux, rien que les jeux. Et ce n’est pas pour nous déplaire.

La Playstation 5 doit sortir frontalement face à la Xbox Series X, en cette fin d’année. Si Microsoft a déjà tenu un Inside Xbox décevant, ce n’est pas le cas de Sony qui montrera ses jeux pour la toute première fois. Pour rappel, la marque japonaise sera sur tous les fronts dans les prochains jours car l’embargo sur les tests de The Last of Us Part II tombent également vendredi 9h.

