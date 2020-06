Le cofondateur de Reddit démissionne, il veut être remplacé par une personne noire

Pour lutter contre le racisme, le retour des quotas ? Le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, a annoncé avoir démissionné du conseil d’administration de sa plateforme de discussion en ligne et a demandé à ce que son successeur soit une personne noire. « Il était temps de faire ce qui est juste », a annoncé Alexis Ohanian dans une vidéo publiée sur Twitter. Il ajoute également que les futurs dividendes de Reddit seront versés à la communauté noire pour “lutter contre la haine raciale”.

A l’origine de cette décision, une reflexion : quand sa fille, métisse, lui demandera “qu’as-tu fait ?”, il pourra répondre cette action. Sa femme n’est autre que la tenniswoman Serena Williams. Reddit prend depuis quelques jours de nombreuses mesures pour fermer des sujets populaire ou internet la publication de nouveaux messages racistes ou discriminants. Certains modérateurs ont critiqué l’autre cofondateur, Steve Huffman, pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures.

A voir cependant si l’instauration d’une personne noire à la tête de Reddit n’est pas démagogique…

