StopCovid est l’application la plus téléchargée sur iOS et Android

Va-t-elle connaître un succès surprise ? Alors que l’on ne donnait pas cher de sa peau en cette période qui s’apparente à une fin d’épidémie, l’application de traçage made in France StopCovid est aujourd’hui l’application la plus téléchargée sur les marchés Android et iOS. Le logiciel est sorti ce 2 juin, peu après midi, après quelques déboires logistiques.

Selon des chiffres communiqués par le cabinet du secrétaire d’Etat chargé du numérique Cédric O, StopCovid a déjà été téléchargée plus de 600 000 fois. Sur l’App Store et sur le Google Play Store, l’application reçoit même une note respective de 4,6 / 5 et de 4 / 5 ! C’est assez surprenant au vu des critiques formulées à son égard.

Rappelons tout de même que StopCovid use de la technologie Bluetooth de votre appareil pour vous géolocaliser par rapport aux autres possesseurs de l’application. Elle enregistre ainsi une liste anonyme de mobiles détectés à proximité sur les quatorze derniers jours, puis envoie une alerte à l’utilisateur s’il s’est trouvé à moins d’un mètre d’un malade pendant plus de 15 minutes. Le malade doit cependant se faire confirmer par son médecin traitant – rien ne se fait à caractère déclaratif. En bref, StopCovid est un vrai petit succès. A voir s’il perdure dans le temps…

