Sur LinkedIn, les tentatives d’escroquerie sont légions

Les “linkers” sont tous plus positifs les uns que les autres. On les a tous vu, ces chefs d’entreprise qui se réjouissent de travailler 7 jours sur 7, ou ces chômeurs qui s’enorgueillissent de “trouver du bonheur” dans chaque entretien manqué. Et pourtant, ce bonheur de façade cache une réalité bien sombre. Au second semestre 2019, pas moins de 7,8 millions de faux comptes ont été bloqués avant même leur création.

Un chiffre impressionnant que l’on doit au rapport de transparence fourni par LinkedIn concernant les violations de son règlement. Le site annonce aussi avoir restreint l’activité de 3,4 millions de comptes qui ne respectaient pas les règles. 85600 profils ont été également été limités après des signalements d’utilisateurs. 15635 contenus ont été supprimés pour des cas de harcèlement, 9337 pour des publications pour adultes et 500 pour des contenus haineux.

Dans son rapport, l’entreprise explique que 93% des actions de limitation ont été réussies par les défenses automatiques du réseau. Mais elle indique aussi que les tentatives d’escroquerie ont augmenté de manière exponentielle. “Au cours de cette période, nous avons constaté une augmentation nominale et attendue du spam et des escroqueries, compte tenu de l’utilisation accrue de notre plateforme. De tous les spams et escroqueries que nous avons détectés, presque tous ont été capturés et supprimés grâce à notre technologie, avant que les membres n’y soient confrontés”, peut-on lire.

