Leawo Prof. DRM : supprimer les DRM de musiques, films, eBooks…

À l’ère du numérique, nombreux sont ceux qui souhaitent bénéficier de tous les droits sur les médias qu’ils téléchargent ou achètent en ligne… Cependant, il existe des mesures de sécurité appelées DRM, qui restreignent l’utilisation d’un film, d’une chanson ou encore d’un livre électronique à un appareil spécifique.

Bien que vous ayez acheté un contenu multimédia sur Apple Music, Apple TV, Apple Books ou encore Apple Podcasts, vous n’avez pas la liberté totale d’en profiter sur l’appareil de votre choix. Eh bien, c’est là que Leawo Prof. DRM entre en jeu. Découvrez comment ce logiciel peut vous aider à supprimer la protection DRM des fichiers multimédias.

Qu’est-ce que le DRM ou la gestion des droits numériques ?

Pour beaucoup d’entre nous, DRM (pour Digital Rights Management) est un terme inconnu. Si vous êtes un utilisateur d’Apple Music, un lecteur de livres électroniques ou un passionné de cinéma, il est pourtant possible que vous n’ayez pas été autorisé à profiter de l’un de ces médias à un moment donné, en raison justement de la gestion des droits numériques.

L’ensemble de l’écosystème Apple protège tous ses fichiers et documents multimédias via les DRM. Par conséquent, il est presque impossible d’afficher, d’accéder ou d’ouvrir ces médias sur des appareils Windows ou Android.

Le DRM est utilisé pour verrouiller toutes les œuvres protégées par des droits d’auteur, afin d’y réglementer l’accès. De nombreux fournisseurs en ligne proposant des médias numériques tels qu’Apple, Amazon, Audible, etc. utilisent les DRM pour s’assurer que les données ne sont pas compromises ou distribuées illégalement à leur insu.

Vous souhaitez regarder un film que vous avez acheté sur votre compte Apple sur un appareil Android ? Eh bien, en raison des réglementations DRM, ce n’est normalement pas possible. Heureusement, vous pouvez utiliser un programme de suppression de DRM tel que Leawo Prof. DRM pour désactiver ces droits et convertir les fichiers multimédias dans un format universel comme le MP4 pour les films.

Leawo Prof. DRM

Leawo Prof. DRM est depuis 2007 l’un des outils multimédias phares développés par Leawo Software. Il propose la suppression complète des DRM et la conversion de médias protégés par des droits d’auteur. Bien que vous puissiez utiliser le programme pour supprimer tous les protocoles de gestion des droits numériques des fichiers multimédias, vous pouvez également convertir ces fichiers dans un format universel compatible avec tous les principaux appareils.

Leawo Prof. DRM est disponible sur les systèmes d’exploitation Mac et Windows. Il combine un convertisseur de vidéos, livres audios, musiques et livres numériques verrouillés en une seule suite. Voyons ses différentes fonctionnalités :

1. Convertisseur de vidéos

Avec le module de conversion de vidéos, vous pouvez facilement convertir des films et des émissions de télévision M4V protégés par DRM dans un format MP4.

2. Convertisseur de livres audios

Le module de conversion de livres audios propose de supprimer les DRM des fichiers M4B, AA, AAX et de convertir tout livre audio Apple, Audible ou Amazon en un fichier MP3.

3. Convertisseur de fichiers musicaux

Ce module déverrouille les fichiers musicaux téléchargés à partir d’Apple Music et convertit les morceaux M4P et M4A en fichiers MP3 non DRM.

4. Convertisseur d’eBooks

Avec ce module, vous pouvez profiter partout des eBooks aux formats MOBI, EPUB, AZW3, AZW, KFC, PRC, HTML, TXT en les convertissant en MOBI, EPUB, AZW3, ou TXT sans DRM.

Leawo Prof. DRM : conclusion

Même s’ils sont nombreux sur le marché, Il n’existe actuellement aucun programme de suppression de DRM aussi polyvalent que Leawo Prof. DRM. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’un simple programme de suppression de DRM, mais d’une suite ultime de plusieurs modules conçus pour aider à convertir les fichiers multimédias verrouillés tels que les vidéos, les musiques, les livres audio et les livres électroniques en fichiers multimédias sans DRM et universellement compatibles, sans perdre en qualité !

