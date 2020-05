StopCovid : l’application de traçage fin prête et validée par la CNIL

Cette fois ci, c’est officiel. L’application de traçage des personnes infectées au coronavirus StopCovid est fin prête. Le logiciel, très critiqué pour les risques qu’il comporte concernant la vie privée des utilisateurs, a été jugée opérationnelle après avoir été testé par une soixantaine de militaires, selon le ministère des Armées. L’essai a en effet duré une dizaine de jours et a demandé aux militaires divers tests avec différents téléphones. Il s’est avéré concluant.

L’application pourrait alors débarquer dès ce week-end, d’autant que la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, vient tout juste de donner son feu vert à sa mise en place. Selon elle, il existe un certain nombre de garde-fous pour empêcher toute dérive, telle que la collecte d’informations personnelles. La vie privée des individus serait alors bien protégée. La Cnil souhaite toutefois une “amélioration de l’information fournie aux utilisateurs, en particulier s’agissant des conditions d’utilisation de l’application et des modalités d’effacement des données personnelles”, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Rappelons que StopCovid est proposé à titre uniquement volontaire. L’application fonctionne sans géolocalisation mais uniquement avec la technologie Bluetooth, qui permettra de repérer si vous avez été en contact avec une personne infectée. Encore faut-il qu’elle ait l’application…

