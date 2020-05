Call of Duty : WWII gratuit dès aujourd’hui sur PS4

C’est un jour de grâce pour les joueurs Playstation ! Pour tous les abonnés au Playstation Plus, le service en ligne de la Playstation 4, le Call of Duty de l’année 2017 est totalement gratuit dès aujourd’hui. Le FPS de guerre, qui se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale, développé par Sledhammer Games et édité par Activision, est sorti en 2017. Il avait fait du bruit à l’époque auprès du grand public pour sa jaquette présentant un soldat qui ressemble à… Emmanuel Macron. Une coïncidence, selon Activision.

Mais trêve de plaisanterie, Call of Duty WWII est un excellent titre qui aura fait renouer de nombreux anciens fans de la licence. Exit les conflits futuristes des derniers Black Ops et place aux bons vieux conflits et batailles de la Seconde Guerre Mondiale. Les joueurs intéressés par le titre n’auront qu’à se rendre sur le Playstation Store dès aujourd’hui pour profiter de l’offre et le télécharger. Ils pourront en profiter à vie tant qu’ils sont abonnés au Playstation Store.

Avis aux abonnés PS Plus ! Call of Duty: WWII sera un des jeux de juin, téléchargeable sur PS4 dès le 26 mai.

Nous partagerons plus de détails sur les jeux PS Plus dans la semaine. pic.twitter.com/RycV6Gia5N — PlayStation France (@PlayStationFR) May 25, 2020

