The Last of Us Part II : différents embranchements scénaristiques, une rejouabilité annoncée

La prochaine exclusivité de la Playstation 4 ne cesse de se montrer dans des vidéos de présentation. Chaque semaine, le studio de développement Naughty Dog montre en effet son bébé The Last of Us Part II. Cette fois ci, c’est le gameplay du titre qui a été montré. Si l’on a vu qu’Ellie peut désormais ramper et sauter, on a aussi eu l’occasion d’apprendre que The Last of Us Part II offrira une plus grande rejouabilité que son aîné.

La faute à un jeu moins linéaire que le premier opus. En effet, dans un premier temps, il existera différents améliorations d’armes et de personnage qui ne pourront pas toutes être débloquées en une seule partie. il faudra faire des choix. Des choix qui seront également décisifs dans certaines séquences de jeu. En effet, un système de conséquences vous mèneront vers d’autres embranchements scénaristiques. Encore une fois, tout n’est pas faisable en une seule fois.

Le co-réalisateur Anthony Newman a également indiqué que vous pouvez passer à côté de scènes entières de l’histoire. Il faudra donc farfouiller le moindre recoin du jeu si vous ne voulez absolument rien manquer. Et après sept ans d’attente, on se doute bien que vous le ferez.

4 / 5 ( 1 vote )