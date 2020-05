Le Samsung Galaxy Note 20+ devrait arborer ce design

Si le marché des téléphones portables a pris beaucoup de plomb dans l’aile avec la crise mondiale du coronavirus, les constructeurs, eux, veulent absolument rattraper leur retard. C’est notamment le cas de Samsung, qui travaille activement sur ses prochains Galaxy Note, les 20 et 20+. Et selon le site qui référence les fuites de smartphones OnLeaks, le modèle le plus grand arborerait le design qui suit.

OnLeaks s’est en effet fondé sur les rumeurs, brevets et dessins déposés par Samsung, pour modéliser le design du prochain smartphone de Samsung. Si l’on en croit ces concepts 3D, le Galaxy Note 20+ aura un écran incurvé de 6,9 pouces, une caméra frontale en forme de poinçon… Et surtout, trois énormes capteurs photos à l’arrière, disposés en colonne. A leur droite, un flash. Les boutons de volume et de déverrouillage seront sur le côté droit.

On devrait également retrouver un port USB Type C, mais aussi le fameux S Pen, ce stylet tactile, qui devrait être du côté gauche. En revanche, pas de prise Jack 3,5 mm. Samsung organisera son prochain événement Unpacked en août prochain. Il devrait ainsi officialiser ses deux nouveaux smartphones, les Note 20 et Note 20+.

And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020

