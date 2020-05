SFR : la box internet fibre à seulement 10 euros par mois

C’est LA grosse promotion du jour ! L’opérateur au logo rouge, SFR, propose aujourd’hui et jusqu’au 8 juin seulement une offre très limitée. Baptisée “Welcome Back”, en référence au déconfinement, la remise concerne la box internet fibre de l’opérateur. C’est une offre pour le moins agressive, puisque c’est la meilleure du moment. Si vous comptiez changer de box Internet et passer à la fibre, elle est en effet faite pour vous.

SFR a donc mis en place sa Série limitée SFR Fibre, pour seulement 10 euros par mois pendant un an, avec un engagement de douze mois.. Au bout d’un an, vous paierez le tarif classique, également abordable : 38 euros par mois. L’offre vous propose un débit descendant de 500 Mb/s et un début montant de 50 Mb/s. Les appels sont illimités vers les fixes en France et 100 destinations et vous aurez également le droit à 160 chaînes intégrées.

Concernant l’offre TV, le décodeur Plus de SFR propose un flux en HD, un disque dur pour stocker vos enregistrements et même un assistant vocal. Un lecteur de carte SD est aussi de la partie. Vous aurez en sus 10 Go de stockage offert dans le cloud. Les frais de mis en service sont facturés 49 euros, et SFR offre jusqu’à 100 euros pour couvrir les frais de résiliation de votre opérateur actuel. Enfin, si vous n’êtes pas éligible à la fibre, cette offre est aussi disponible en ADSL.

