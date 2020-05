Silent Hill pourrait faire son grand retour sur Playstation 5

La planète jeu vidéo est en feu en cette période pré-estivale ! Alors que la Xbox Series X se dévoile un peu plus semaine après semaine, et que l’on attend avec impatience le reveal tonitruant de la Playstation 5 de Sony, une nouvelle rumeur alimente les passions. En effet, Silent Hill, le jeu d’horreur culte de Konami, pourrait bien faire son grand retour en exclusivité sur Playstation 5, huit ans après sa dernière sortie ! Huit longues années durant lesquelles nous avons quand même eu droit à une excellente démo, P.T., signé par Hideo Kojima himself, et qui annonçait l’arrivée prochaine de Silent Hills.

Le jeu a certes été annulé, mais jamais les fans n’ont perdu espoir. Après quelques rumeurs au mois de mars, l’insider Dusk Golem, généralement bien renseigné, affirme que le titre serait bel et bien en préparation sur la console nouvelle génération de Sony. Il serait développé par SIE Japan Studio, lui-même dirigé par le Français Nicolas Doucet (à la tête d’Astrobot sur PSVR).

Selon Dusk Golem, le jeu serait même déjà jouable en internet, puisqu’ayant été démarré en 2019. Le créateur du tout premier Silent Hill, Keiichiro Toyama, superviserait les opérations. Rien n’a évidemment été officialisé, il faudra prendre le tout avec de grosses pincettes, mais l’espoir est permis. En attendant l’événement PS5 de juin…

