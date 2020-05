Le trafic Internet a augmenté de 30% en France pendant le confinement

La France entière a été forcée de se confiner durant près de deux mois. De fait, il a bien fallu s’occuper comme on le pouvait, ou tout simplement télétravailler. Selon une étude du spécialiste américain des réseaux Netscout, le trafic Internet a augmenté de pas moins de 30% en France pendant le confinement. Netscout a compilé toutes les données des fournisseurs d’accès internet français, tels que Orange, Free ou Bouygues Telecom.

Cette impressionnante hausse est notamment due non pas au télétravail, et au streaming vidéo et aux jeux vidéo, qui n’ont jamais été aussi téléchargés sur Steam, le Playstation Store ou le Xbox Live. C’est une progression spectaculaire par rapport à l’année en 2019. La France a ainsi obtenur une croissance de son trafic de 63% en mars et de 86% en avril. La moyenne européenne, elle, n’a été que de + 20%, selon Netscout.

Selon l’un des fournisseurs d’accès Internet, le streaming vidéo et les jeux vidéo ont compté à eux seuls pour 10% à 20% de l’augmentation. Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle, puisque la hausse de leur fréquence a été de 55% par rapport en 2019 en février, de 121% en mars et jusqu’à 155% en avril ! C’est énorme.

4 / 5 ( 1 vote )