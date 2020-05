Civilization 6 gratuit sur l’Epic Games Store

C’est la grosse nouvelle de la semaine, et c’en est une qui fait très plaisir. L’Epic Games Store ne cesse de chouchouter ses joueurs et, sans aucun doute, ses prospects. La plate-forme, qui concurrence de manière frontale le géant du jeu vidéo PC Steam, offre régulièrement de nouveaux jeux. Régulièrement, c’est presque un euphémisme, puisque c’est en fait toutes les semaines. Mieux que le Playstation Plus ou le Xbox Live Gold et ce, gratuitement ! Car oui, l’Epic Games Store ne demande aucun paiement.

La semaine dernière, le store s’était décidé à offrir le tant attendu Grand Theft Auto V, ce qui avait carrément fait buguer les serveurs du jeu. Aujourd’hui, c’est Civilization 6, le célèbre jeu de stratégie qui vous est littéralement donné ! Pour pouvoir le télécharger, il vous suffit uniquement de disposer d’un compte Epic, de se rendre sur la page du jeu, et de l’ajouter définitivement à sa bibliothèque.

Sorti il y a quatre ans, Civilization 6 n’en reste pas moins un jeu toujours d’actualité. Il est même plus que jamais dans l’ère du temps puisque la dernière extension est sorti il y a à peine un an. D’ailleurs, si les DLC ne sont pas inclus, ils sont hautement recommandables puisqu’il change totalement la façon de jouer. N’attendez plus, et téléchargez Civilization 6 !

