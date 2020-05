Amazon Prime Day : les promotions annuelles reportées à septembre

Peut-être que vous l’attendiez avec impatience, mais vous allez devoir patienter encore un peu plus. La puissance firme Amazon propose chaque année un jour très spécial de promotions exceptionnelles, le Prime Day. Durant cette journée, Amazon propose des réductions sur pratiquement tous les produits de sa boutique en ligne (high-tech, déco, livres, jeux vidéo, etc).

Mais alors que le Prime Day se déroule habituellement en juin, la crise sanitaire mondiale a forcé Amazon à le repousser… au mois de septembre, selon le Wall Street Journal. Cette mesure permettra évidemment au géant de l’e-commerce de mieux se préparer et d’avoir plus de produits en stocks. Et surtout, ça lui permettra de vendre tous ses produits et pas seulement ses produits ‘essentiels”. En prenant cette décision, Amazon aurait cinq millions de produits de plus à vendre, tels que des enceintes connectées Amazon Echo, ou des tablettes Fire HD.

Le Amazon Prime Day est un jour très important pour Amazon mais également pour l’ensemble des commerçants, qui profitent de ce jour pour booster leurs ventes et leurs livraisons. Si rien n’est officiel pour l’instant, on attend avec impatience l’annonce de la plus grande firme de logistique au monde.

