PS5 : Sony promet des annonces de jeux “convaincants” très bientôt

Décidément, cette Playstation 5 se fait attendre. La console de jeux vidéo du géant japonais Sony ne s’est toujours pas montrée, alors qu’elle doit sortir dans grosso modo six mois. Seule la manette Dualsense a été présentée, et quelques unes de ses fonctionnalités, dans un petit article de blog. Les joueurs du monde entier attendent donc impatiemment des nouvelles de la PS5 alors que chez Microsoft, la Xbox Series X a déjà été montrée de nombreuses fois.

Mais l’attente semble toucher à sa fin. Après une première présentation du moteur Unreal Engine 5 sur Playstation 5, le patron de Sony, Kenichiro Yoshida, s’est laissé aller à une déclaration lors du briefing stratégique annuel de la marque. « En combinant la vitesse, le retour haptique et le son, nous pouvons encore améliorer la merveilleuse expérience disponible sur la PS4, faisant de la PS5 une véritable console de nouvelle génération en offrant des expériences de jeu qui n’étaient pas possibles auparavant », a-t-il dit. Il poursuit : « Les jeux pour la PS5 qui offrent cette nouvelle expérience de jeu sont réalisés à la fois par nos studios et par des studios tiers, et nous prévoyons de présenter bientôt une gamme de titres convaincants ».

Selon VentureBeat, un événement est prévu pour le début du mois de juin, aux alentours du 4. Un événement dédié qui annoncerait aussi quelques jeux first et third party.

