Le prochain Call of Duty s’intitulerait Black Ops : Cold War

Ça se confirme. La prochain Call of Duty, attendu pour la fin d’année sur PS4, Xbox One, PC et peut-être PS5 et Xbox Series X, devrait, selon les dernières rumeurs, être un reboot du premier opus Black Ops, sorti en 2010. Hier soir, l’utilisateur Twitter Okami13_, qui avait déjà révélé des détails en avant-première concernant le mode de jeu Warzone, vient de dévoiler un titre évocateur pour le prochain Call of Duty.

Selon Okami donc, le Call of Duty de fin d’année s’intitulerait Black Ops : Cold War, et prendra donc place pendant la Guerre Froide. Des informations confirmées par le site britannique Eurogamer, qui a pu avoir des sources propres. Rappelons également que l’épisode de 2020 ne serait plus sous l’égide de Sledghammer et Raven Software, suite à des dissensions internes, mais par Treyarch, le studio derrière le Black ops originel. C’est Jason Schreier qui l’avait annoncé.

Pour l’instant, rien n’a été officialisé et l’information est donc à prendre avec des pincettes. En tous les cas, dans Call of Duty Warzone, des bunkers ont ouvert leurs portes, rappelant la Guerre Froide… Rappelons que Warzone persistera même après la sortie du prochain Call of Duty.

