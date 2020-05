La saga Dark Souls dévoile ses chiffres de ventes… et c’est impressionnant

S’il y a une série destinée aux plus hardcore des gamers, c’est bien Dark Souls. La saga, disponible dans son entièreté sur PS4, Xbox One et PC, est née en 2011 avec le premier Dark Souls. Mais elle trouve ses origines dans Demon’s Souls, sorti en 2009 exclusivement sur Playstation 3. Très difficile, cet action RPG est extrêmement exigeant et demande à ses joueurs des réflexes et une technique peaufinés jusqu’à la moelle. Les boss de la saga, eux, sont aussi difficiles que mémorables et ont donné lieu à des combats d’anthologie.

Du fait de son marché de niche, l’on pensait que les Dark Souls étaient relativement peu vendus, puisque un touchant un public d’irréductibles adeptes du “die & retry” (mourir et recommencer). Et pourtant ! Le studio japonais From Software et l’éditeur derrière la saga Bandai Namco viennent de révéler les chiffres de ventes des trois titres sortis à ce jour.

Et elles culminent à… 27 millions de jeux vendus au total ! Des chiffres élevés et assez inattendu. Dark Souls 3, le dernier né sorti en 2016, s’est écoulé à lui tout seul à plus de 10 millions d’exemplaires. Une performance solide qui devrait motiver toujours plus From Software à développer, en partenariat avec Bandai Namco, Elden Ring, que l’on attend pour 2021…

