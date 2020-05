Resident Evil 4 : un nouvel indice prouve qu’il est en développement

Resident Evil 4 fait partie de ces jeux vidéo qui auront marqué leur génération. Devenu culte au fil des versions, le titre de survival action s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires et fait encore aujourd’hui les choux de son éditeur, Capcom. Ce dernier a d’ailleurs entrepris depuis quelques années des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, afin d’engranger encore plus de recettes.

Resident Evil 4 Remake fait-il donc partie des futurs plans de Capcom ? L’éditeur japonais n’a pour l’instant toujours rien officialisé, mais les développeurs de Resident Evil 3 Remake se sont laissés aller à une déclaration pour le moins ambiguë. Ils ont en effet parlé du Nemesis, antagoniste principal de RE 3, et de son habilité à infecter les autres zombies.

“Cet ajout a été implanté pour différencier Nemesis de Tyran et pour le présenter comme un adversaire encore plus redoutable, ont expliqué les équipes. Nous nous sommes penchés sur des compétences alternatives qui pourraient fonctionner, au-delà de l’artillerie lourde dont il fait usage. Nous avons fini par lui octroyer cette compétence à cause de la présence des Ganados dans Resident Evil 4.”

Ils ajoutent : “Les Ganados sont des ennemis humanoïdes qui voient le jour après avoir été infectés par le parasite Las Plagas, la souche originelle du NE-α. Lorsque Las Plagas devient actif, il jaillit par le cou de son hôte et a la forme d’un tentacule. NE-α a été créé pour imiter cette qualité parasitaire. Nous voulions que les ennemis infectés par le NE-α ressemblent aux Ganados infectés par Las Plagas afin que les fans voient comment Nemesis s’inscrit dans la continuité de la franchise Resident Evil.”

“Continuité de la franchise Resident Evil” ? Capcom semble en tout cas vouloir faire la passerelle entre RE 3 et RE 4…

