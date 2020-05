Gamescom 2020 : l’édition digitale dévoile ses dates

La Gamescom 2020 aura été l’un des premiers salons mondiaux a annoncé son annulation, puis son remplacement par un événement digital. Avec le coronavirus, difficile de faire autrement, comme le prouve également le Summer Game Fest, un grand événement qui aura lieu tout l’été. De fait, le salon du jeu vidéo vient de révéler ce lundi soir ses toutes nouvelles dates. Le salon allemand se déroulera donc du 27 au 30 août prochain et se divisera en trois catégories :

La première d’entre elles, le Gamescom Now, rassemblera les annonces de nouveaux jeux, les “World Premiere”. Ce sera donc le cœur du salon. Une émission, le Opening Night Live, délivrera des informations plus approfondies et sera présenté par le mythique Geoff Keighley. Elle débutera le 27 août et cloturera le Summer Game Fest que nous avons mentionné juste au-dessus. Enfin, le Best of Show. Ce format cloturera le salon le 30 août et reviendra sur tous les moments forts du salon.

En parallèle, d’autres émissions sont aussi prévues, telles que le Gamescom : Awesome Indies qui se concentrera sur les jeux des développeurs indépendants. Le Gamescom : Daily Show sera un talk-show qui ira plus en profondeur sur les jeux présentés. Et il y aura le Gamescom Studio, qui rassemblera des interview soit-disant sans filtre. World is Small couvrira bien évidemment l’événement et vous proposera un récapitulatif des annonces.

