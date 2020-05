Facebook s’offre les GIF de Giphy pour 400 millions de dollars

Le mastodonte des réseaux sociaux continue de vouloir dominer l’univers qu’il a créé. Facebook a en effet annoncé vendredi avoir racheté la plateforme Giphy pour pas moins de 400 millions de dollars. Pour rappel, Giphy est une plate-forme qui permet de rechercher, créer puis partager des images animées, ou GIF. L’objectif est d’intégrer l’immense bibliothèque de Giphy à Instagram, pour que chacun puisse utiliser ses GIF.

Dans un communiqué, Facebook indique que 25% du trafic de Giphy provient déjà du réseau social Instagram, ce qui justifie, en quelque sorte, le rachat. Selon le site Axios, Facebook a déboursé pas moins de 400 millions de dollars, alors que la valorisation de Giphy atteint les 600 millions de dollars. “Facebook compte le transformer d’un service populaire en un service très rentable”, affirme le site.

“Les gens pourront continuer à télécharger des GIFs, les développeurs et les partenaires continueront d’avoir le même accès à l’interface de programmation de Giphy et la communauté de créateurs de Giphy pourra continuer de créer du contenu de grande qualité”, a affirmé Facebook. “La portée de notre mission est probablement un peu plus vaste, mais le but reste le même”, a réagi Giphy dans un communiqué. “Nous avons toujours voulu rendre la façon dont vous vous exprimez plus drôle, plus palpitante… et peut-être juste un peu plus bizarre”, a ajouté l’entreprise. C’est la cinquième plus grosse transaction de Facebook. La première place est occupée par WhatsApp, acquis pour 19 milliards de dollars en 2014.

