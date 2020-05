GTA V offert sur PC : comment le télécharger ?

Sorti en 2013, Grand Theft Auto V, titre culte de Rockstar, est aujourd’hui proposé gratuitement sur le launcher PC d’Epic Games : l’Epic Game Store. Le jeu est donc offert du 14 au 21 mai. Ce n’est pas une version d’essai : une fois téléchargé, vous aurez le jeu complet à vie !

Si vous viviez dans une grotte jusqu’ici, sachez que Grand Theft Auto V est un jeu vidéo à monde ouvert qui vous permet d’incarner trois personnages dans sa campagne solo. Le titre propose aussi un mode multijoueur très régulièrement mis à jour qui est devenu incontournable avec les années. Préparez-vous donc à des heures et des heures de contenus.

Pour profiter de GTA V gratuitement sur l’Epic Game Store, voici la marche à suivre.

Et le tour est joué, le téléchargement est lancé ! Au tout début de l’offre, les utilisateurs à vouloir en profiter étaient tellement nombreux que des erreurs de téléchargement se sont produites. Mais désormais c’est du passé !

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We’ll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020