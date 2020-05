Mafia Trilogy se dévoile… et c’est plutôt impressionnant

Et si c’était la surprise de l’été ? En plein Summer Game Fest, qui verra pendant tout l’été se profiler des annonces de nouveaux jeux vidéo, l’éditeur 2K Games a choisi de teaser, assez discrètement, une compilation nommée Mafia Trilogy. La série des Mafia est aussi aimée que détestée : si le premier épisode est excellent, le 2e l’est un peu moins, et le 3e est souvent considéré comme une véritable catastrophe.

Alors à l’annonce il y a quelques jours d’une compilation de la saga, on était plutôt dubitatif. Mais force est de constater qu’elle pourrait s’avérer être une surprise. Si Mafia 2 et Mafia 3 seraient de simples remasters, avec quelques retouches graphiques et, on l’espère, un contenu modifié et des bugs corrigés, le 1er serait un remake en bonne et due forme, comme on peut le voir dans ces impressionnantes images.

Ce premier titre sortirait le 28 août prochain, vers la fin de l’été donc. On y retrouvera les Etats-Unis d’après guerre, dans les années 50, alors que la mafia sévit en pleine période de prohibition. Le second titre sortirait quant à lui le 19 mai, mais il est peu probable que ce soit le cas, car c’est la date annoncée par 2K Games pour parler plus de cette trilogie. Selon jeuxvideo.com, la trilogie pèsera pas moins de 43,79 Go. Elle sortira sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

