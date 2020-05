La Playstation 4 franchit la barre des 110 millions de ventes

Elle aura été la console qui a marqué sa génération. La Playstation 4 vient officiellement de franchir l’impressionnant cap des 110 millions de ventes, alors qu’elle s’approche peu à peu de la fin de sa vie. C’est le géant japonais Sony lui-même qui a annoncé la nouvelle lors de la présentation de son bilan financier il y a quelques jours à peine.

Sony dévoile en outre que ce sont pas moins de 1,5 millions de machines supplémentaires qui ont été livrées dans le monde lors du 2e trimestre de 2020. Un score impressionnant qu’il faut tout de même relativiser, puisqu’il est en recul de 1,1 million par rapport aux 2,6 millions de consoles livrées l’année dernière sur la même période. Coronavirus oblige. Sony a tout même écoulé 13,6 millions d’exemplaires sur l’année fiscale 2020, et fait donc mieux que les prévisions de 13,5 millions.

Dans le détail, on compte également 41,5 millions d’abonnés Playstation Plus au 31 mars 2020, soit 5,1 millions de plus que les 36,4 millions d’abonnés à la même période lors de l’année fiscale 2019. Pour ce qui est des jeux, 59,6 millions de titres Playstation 4 ont été vendus au quatrième trimestre de l’année fiscale 2019, contre 54,7 millions sur la même période l’année précédente. Enfin, 66% des ventes étaient des téléchargements numériques contre 45% l’année précédente.

4 / 5 ( 1 vote )