Xbox Series X : Microsoft attendrait le prix de la PS5 pour annoncer le sien

La guerre est sur le point d’être relancée. En fin d’année, les gamers du monde entier attendront comme jamais la sortie des nouvelles consoles next gen de Sony et Microsoft, la Playstation 5 et la Xbox Series X. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant japonais tarde à dégainer alors que la firme de Redmond ne cesse de mettre la pression ! Après avoir tenu un événement en ligne (décevant) la semaine dernière, Microsoft a annoncé qu’il présenterait ses jeux exclusifs en juillet. Du côté de chez Sony, on a uniquement eu le droit à la Dualsense, la nouvelle manette de la Playstation 5…

Un stratégie taiseuse qui va peut-être pousser Microsoft à attendre un peu Sony. Lors d’un podcast de Geoff Keighley, l’un des grands noms de l’industrie, qui produit notamment les Video Game Awards, un certain Peter Moore, ancien cadre d’Electronic Arts et Microsoft, a affirmé que l’entreprise américaine attendrait que Sony annonce le prix de la PS5 pour délivrer celui de la Xbox Series X !

Autrement dit, Microsoft voudrait proposer un prix un peu inférieur pour s’assurer une petite victoire stratégique. Geoff Keighley estime en outre que le prix de la PS5 devrait être de 500 dollars environs. Microsoft pourrait essayer une console à 400 dollars donc… « S’ils veulent baisser le prix de 100$ — vendre moins cher que la PS5 et subventionner les 10 premiers millions d’unités — ils le feront » déclare Keighley. Le prix va-t-il pour autant tout déterminer ?

