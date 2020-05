Orange : le déploiement de la fibre “quasiment à l’arrêt”, les boutiques rouvrent

Coronavirus oblige, de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à se maintenir à flot. C’est le cas d’Orange notamment, dont le PDG Stéphane Richard déplore auprès du Figaro un déploiement de la fibre “quasiment à l’arrêt” dans toute la France. Les boutiques de la firme réouvriront cependant dans les jours qui viennent, comme il l’indique :

« Nos salariés auront tout le matériel de protection nécessaire (masques, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, visières en plexiglas…). Nous allons également renforcer le nettoyage, réaménager les espaces et l’organisation du travail pour rendre possible la distanciation sociale et gérer différemment l’arrivée des clients en privilégiant par exemple la prise de rendez-vous. Nous avons un plan de réouverture de nos 630 boutiques en France, qui s’étalera sur trois semaines. La première semaine, le retour des salariés se fera sur la base du volontariat ; je connais les salariés d’Orange, ils seront au rendez-vous ».

Les salariés qui peuvent être en télétravail resteront comme tel au moins jusqu’au 2 juin. Le retour au bureau « se fera par roulement et de manière très progressive ». Enfin, concernant la fibre : « Nous avons dû prioriser nos interventions sur la maintenance du réseau. Nous espérons reprendre le plus vite possible les déploiements, notamment en zones moyennement denses et rurales (Amii et RIP) », explique-t-il.

4 / 5 ( 1 vote )