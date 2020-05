The Last of Us Part II : l’origine des fuites révélée

La rédaction de World is Small vous avait écrit un long article il y a quelques jours pour vous parler de l’étrange situation du jeu vidéo le plus attendu de l’année : The Last of Us Part II. Le titre, prévu uniquement sur Playstation 4 pour l’instant, a récemment été frappé par une fuite massive de son scénario, que l’on croisait orchestrée par un employé en colère. En effet, de nombreuses rumeurs affirment que le studio de développement du jeu, Naughty Dog, subirait du crunch, rendant difficiles les conditions de travail.

Mais visiblement, la réalité serait tout autre quant à l’origine des fuites. Sony a en effet indiqué à Gamesindustrybiz qu’il a identifié les coupables, et ils ne viendrait pas du studio. Le journaliste de Kotaku désormais passé sur Bloomberg Jason Schreier confirme cette information et affirme quant à lui que les coupables seraient… des hackeurs.

Ces derniers auraient profité d’un ancien patch d’un jeu de Naughty Dog pour s’immiscer dans les données du studio. Ils ont ainsi pu accéder aux serveurs et jouer à une ancienne version du jeu. Pour autant, les leaks ne devraient pas être erronés. Sony et Naughty Dog mentent-ils pour éviter de parler du crunch ? Mystère et boule de gomme.

OK: After talking to two people with direct knowledge of how TLOU2 leaked as well as some Naughty Dog employees, I have a good idea of what happened. Short version: hackers found a security vulnerability in a patch for an older ND game and used it to get access to ND’s servers.

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 3, 2020