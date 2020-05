StopCovid : l’application de traçage pourrait ne jamais sortir

Comme souvent avec ce gouvernement, c’est un pas en avant, deux pas en arrière. Et surtout, un sacré paquet de confusions. L’Etat réfléchissait depuis quelques semaines à une application de traçage des personnes infectées par le coronavirus, à l’instar de ce que fait par exemple la Corée du Sud. L’application, appelée StopCovid, devait utiliser le Bluetooth des téléphones pour pouvoir signaler aux propriétaires s’ils avaient été en contact avec une personne infectée. Le tout devait être proposé uniquement sur la base du volontariat.

Mais il se pourrait que StopCovid ne naisse tout simplement jamais. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré ce week-end : « Au 11 mai, non, il n’y aura pas d’application StopCovid disponible dans notre pays et le Premier ministre a été très clair, si ce type d’application devait voir le jour, être opérationnel, devait faire montre d’efficacité, il y aurait un débat spécifique au Parlement, rien n’a changé de ce point de vue là (…) On avait dit nous-mêmes que c’était un défi technologique, un défi scientifique, un défi pratique et qu’engager la réflexion ne nous engageait pas à mettre en place ce dispositif ».

Un blocage que l’on doit notamment aux iPhone. iOS n’autorise en effet pas les applications à utiliser le Bluetooth en tâche de fond. En se privant d’un tel parc, évidemment, l’application semble mal partie. Le gouvernement a demandé une exception à Apple… qui n’a pas répondu pour l’instant. Le souci, c’est qu’Apple et Google veulent leur propre solution. Bref, un dialogue de sourds.

