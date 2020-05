Comment regarder Disney+ avec un VPN en 2020 ?

Disney+ est LA plateforme de vidéo à la demande qui fait parler d’elle depuis plusieurs mois. Annoncé à l’origine en août 2017, le service Disney Plus a été lancé aux États-Unis en novembre 2019 et vient concurrencer les géants du secteurs que sont Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Apple TV+, en proposant des films et des séries originaux et exclusifs. En France métropolitaine et en Corse, Disney+ est disponible depuis le 7 avril 2020 au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un an. Il est possible de tester gratuitement la plateforme pendant une durée de 7 jours.

Si vous n’habitez pas aux États-Unis ni dans aucun autre pays du monde dans lequel Disney+ est disponible (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne à l’heure où nous écrivons ces lignes), alors il vous faudra utiliser un VPN pour pouvoir regarder vos films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore vos documentaires favoris sur National Geographic, sans limite.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un VPN est un logiciel à installer sur son ordinateur (PC ou Mac) ou sur téléphone (Android ou iOS). Tous les internautes sont éligibles à l’utilisation d’un VPN. Ce software, facile à prendre en main, vous proposera de délocaliser votre connexion. “Délocaliser ? Quézako ?” Pour faire simple, le logiciel fera croire à tous (proxys, modem, cookies, etc) que vous surfez sur le web depuis le pays de votre choix !

Utilisez un VPN pour profiter de Disney+

Cette délocalisation peut vous être extrêmement pratique. Un VPN, c’est, entre autres, un outil simple nécessaire au divertissement. De plus en plus, les sites internet sont « géobloqués ». Autrement dit, vous ne pouvez y accéder qu’en étant résident d’un certain lieu. Certains sites d’informations canadiens sont par exemple indisponibles aux internautes français. Mais là où ça pose problème, c’est surtout pour le streaming. Netflix par exemple propose plusieurs catalogues selon le pays.

Si, en France, un partenariat impose qu’un film est d’abord exclusif à Canal +, aux Etats-Unis, rien de tel : ainsi, avec un VPN, vous aurez la possibilité de visionner tous les films du monde sans restriction. Pour Disney+, c’est la même chose : si vous résidez dans un pays dans lequel la plateforme n’est pas disponible, il vous est sans VPN impossible de vous abonner de de vous connecter.

En bref, un VPN est aussi utile que pratique. Mais au moment d’en choisir un, on se confronte à une vraie hésitation. Il en existe des gratuits, comme des payants. Mais quand c’est gratuit, « c’est vous le produit ! », comme dit l’adage. Avec Surfshark, vous avez le choix. Ce VPN vous offre en effet la possibilité d’essayer gratuitement son logiciel pendant 1 mois, grâce à sa politique satisfait ou remboursé.

Ensuite, vous pourrez souscrire à une offre plus qu’alléchante : 1,85 euro par mois pendant deux ans. Autant vous dire que c’est donné. Plus la durée d’engagement est longue, plus le prix est faible. Ainsi, si vous optez pour seulement un mois de VPN, il vous en coûtera un peu moins de 10 euros. A vous de voir !

Vous l’avez compris, Surfshark s’impose comme une nouvelle référence abordable du VPN. Pratique et utile, son logiciel, lisible et limpide, vous offrira enfin l’Internet dont vous avez besoin. N’hésitez plus et passez sur Surfshark pour regarder Disney+ en streaming partout dans le monde !

4 / 5 ( 1 vote )