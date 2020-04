Assassin’s Creed Valhalla officiellement dévoilé, sortie sur Playstation 5 et Xbox Series X

C’est enfin officiel. Le prochain opus d’Assassin’s Creed vient d’être dévoilé par Ubisoft après une longue après-midi de teasing ce mercredi. Comme le prétendaient les rumeurs jusqu’ici, le titre s’appele Assassin’s Creed Valhalla et prendra place dans le monde impitoyable des Vikings, faisant face aux Anglais au Xe siècle. En sus d’un magnifique artwork, qui servira probablement de jaquette au jeu, le titre s’est montré dans une bande-annonce intensive.

On peut y voir notamment le héros du jeu, qui pourra également être une héroïne selon votre envie, arborant une splendide barbe blonde digne d’un bon vieux Viking. La page Playstation officielle nous indique également qu’il sera possible d’utiliser des doubles armes, telles que des haches, mais aussi la fameuse lame secrète indisponible dans l’opus précédent, Odyssey. Il n’est pour l’instant pas indiqué si le titre adoptera la composante RPG des deux épisodes précédents, assez critiquée.

Le jeu a été développé par pas moins de 14 studios et sortira en cette fin d’année 2020 sur Xbox Series X, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Stadia et PC. Oui, vous avez bien lu, Assassin’s Creed Valhalla sera cross-gen. Il bénéficiera de la fonction “smart delivery” sur Xbox Series X. Bref, on a vraiment hâte d’y jouer !

4 / 5 ( 1 vote )