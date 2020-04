TikTok s’installe en France et ouvre un bureau à Paris

TikTok, malgré le confinement, ne connaît pas la crise. L’application de partage de vidéos faites maison tout droit venue de Chine connaît, au contraire, une recrudescence de nouveaux utilisateurs. TikTok a pris tellement d’ampleur avec le confinement que plus de 800 millions de personnes se sont inscrites dessus d’après les derniers chiffres communiqués ! La cible principale de l’application est évidemment les jeunes, mais de plus en plus, les adultes s’y intéressent.

Evidemment, le succès appelle les investissements. ByteDance, le groupe chinois propriétaire de TikTok, a décidé d’étendre son influence et a ainsi annoncé l’ouverture d’une filiale française, avec un bureau ouvert à Paris, selon les informations de Mindmedia. Une dizaine de salariés sont désormais présents dans ce bureau, et nul doute que TikTok en embauchera de nouveaux pour développer encore plus le marché français. On imagine sans doute des partenariats avec des stars ou influenceurs.

ByteDance avait déjà un bureau à Paris, mais dépendait de la filiale britannique, TikTok Information Technologies UK Ltd, et n’était composé que de commerciaux. Un petit point sur les chiffres de cette application événement. En France, 5,5 millions de personnes utiliserait TikTok en France, depuis sa naissance en août 2018. C’est assez énorme, mais encore loin des chiffres de la Chine, évidemment…

