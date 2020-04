The Last of Us Part II sortira le 19 juin, Ghost of Tsushima reporté au mois de juillet

C’est désormais officiel. The Last of Us Part II, le prochain jeu phare de la firme japonaise Sony et du studio de développement Naughty Dog, a enfin vu sa date de sortie dévoilée, après un énième report il y a quelques semaines. Le titre, qui devait sortir le 29 mai prochain sur PS4, sera finalement publié le 19 juin. Le coronavirus sévira encore probablement, mais le confinement sera, on l’espère, de l’histoire ancienne.

Le Playstation Blog, sur lequel a été publiée l’annonce événement, a également indiqué que Ghost of Tsushima, le titre de Sucker Punch qui devait sortir au mois de juin, a été repoussé au 17 juillet. “J’aimerais féliciter et remercier personnellement les équipes de Naughty Dog et Sucker Punch Productions pour leur travail. Nous savons à quel point il est difficile d’atteindre la ligne d’arrivée dans ces circonstances. Les deux équipes ont travaillé très dur pour délivrer ces expériences exceptionnelles, et nous sommes excités à l’idée de leur sortie dans quelques mois seulement”, écrit Hermen Hulst, responsable des studios first party de Playstation.

Lla rédaction de World is Small est en ébullition. The Last of Us Part II avait été repoussé à une date de sortie “inconnue” il y a tout juste quelques semaines, et c’est un soulagement de savoir que le titre n’a été repoussé que de quelques semaines.

