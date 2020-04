iPhone 12 Pro : son design quasi officiel révélé par des fuites

Alors que le nouvel iPhone SE vient tout juste d’être annoncé par Apple, la firme à la pomme est de nouveau dans le viseur des consommateurs du monde entier, puisque de nouvelles fuites semblent confirmer le design officiel du prochain iPhone 12 Pro.

Max Weinbach, qui a déjà révélé tous les détails concernant le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip, s’est associé au youtubeur EverythingApplePro pour proposer un concept des plus crédibles, en se fondant sur des plans industriels. Max Weinbach précise que ces plans sont quasi définitifs.

Ce nouveau téléphone, qui devrait sortir d’ici la fin de l’année malgré le coronavirus, arborerait en effet une encoche bien plus petite que celle présente sur les modèles actuels. Et surtout, cet iPhone 12 Pro devrait quelque peu ressembler à l’iPhone 4, avec des tranches plus épaisses, comme l’annonçaient différentes rumeurs il y a quelques jours. L’écran serait également plus arrondi pour épouser les bords du téléphone, qui seraient d’ailleurs largement plus fins. Enfin, parmi les nouveaux coloris, on devrait retrouver un iPhone 12 Pro bleu marine. Du reste, on devrait également trouver un quatrième capteur photo à l’arrière, un Lidar, comme sur l’iPad Pro 2020.

Apple devrait par ailleurs proposer quatre modèles d’iPhone : deux iPhone Pro et deux iPhone “classiques”.

