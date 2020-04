Surprise ! Samsung commercialise sa nouvelle Galaxy Tab S6 Lite en France

En plein confinement, le géant sud-coréen Samsung vient tout juste d’annoncer sa toute nouvelle tablette : la Galaxy Tab S6 Lite. L’annonce est une totale surprise. Encore hier, seule la branche indonésienne de Samsung évoquait cette tablette, mais elle est dés aujourd’hui disponible en France. Cet appareil d’entrée de gamme semble plutôt alléchant, au vu de ses caractéristiques que nous détaillons ci-après. Cette Galaxy Tab S6 Lite propose en effet :

Écran LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2 000 x 1 200 pixels

Processeur Exynos 9611 avec une cadence de 1,7 GHz (avec un mode boost pour monter à 2,3 GHz)

4 Go de RAM

64 ou 128 Go d’espace de stockage (possibilité de l’étendre avec une carte microSD)

Batterie de 7 040 mAh

Appareil photo arrière de 8 mégapixels pour filmer en 1080p à 30 images par seconde

Appareil photo frontal de 5 mégapixels

Port USB-C, prise jack, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Android 10 (avec la surcouche One UI 2.1)

Dimensions de 244,5 x 154,3 x 7.0 mm

Poids de 467 grammes

Bref, au vu de son surnom “Lite”, ce nouveau produit est évidemment moins performant que la Tab S6, mais on pourra tout de même noter la présence de la prise Jack qui manquait à la version plus haut de gamme. La tablette est déjà disponible au prix de 399 euros.

