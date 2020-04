Google interdit Zoom à ses employés, la sécurité en question

Zoom est définitivement le logiciel gagnant de ce confinement. L’outil, qui permet d’organiser des conférences vidéo en télétravail, voit son usage exploser jour après jour. Le souci, c’est que Zoom ne serait pas 100% sécurisé… Les données filmées seraient en effet sujettes à des fuites, à cause de données pas entièrement chiffrées, des appels redirigés vers la Chine, des données envoyées à Facebook… Bref, ça fait beaucoup !

Et forcément toutes ces informations a fait tiquer le géant du net Google, qui a tout simplement décidé de bannir l’application pour ses employés. Un porte-parole du groupe a indiqué à Buzzfeed la déclaration suivante :

« Nous avons depuis longtemps pour politique de ne pas permettre aux employés d’utiliser des applications non approuvées pour des travaux qui ne font pas partie de notre réseau d’entreprise. Récemment, notre équipe de sécurité a informé les employés utilisant le logiciel de Zoom qu’il ne fonctionnera plus sur les ordinateurs de l’entreprise, car il ne répond pas à nos normes de sécurité pour les applications utilisées par nos employés. Les employés qui utilisaient Zoom pour rester en contact avec leur famille et leurs amis peuvent continuer à le faire via un navigateur web ou via des applications mobiles ».

Le succès de Zoom est pourtant impressionnant : il comptait 10 millions d’utilisateurs en décembre… Désormais il est passé à 200 millions d’utilisateurs.

4 / 5 ( 1 vote )