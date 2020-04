The Last of Us 2 repoussé… pour des raisons logistiques

Le coronavirus compte décidément nous mener la vie dure. L’entreprise de jeux vidéo japonaise Sony a en effet annoncé ce jeudi soir que son prochain jeu phare, The Last of Us Part 2, vient d’être repoussé… jusqu’à nouvel ordre. Autrement dit, on peut dire au revoir à une sortie prévue pour le 29 mai prochain. Le titre avait déjà été repoussé une fois, puisqu’il devait sortir au mois de février 2020.

C’est une très triste nouvelle pour les amateurs de l’original, qui était sorti sur PS3 et PS4. The Last of Us Part II nous met dans la peau d’Ellie, une jeune femme qui lutte pour survivre en pleine pandémie zombie. Là où la nouvelle est encore plus blessante, c’est que le développement du jeu est quasiment fini, selon Naughty Dog, son studio de développement. Le report est essentiellement dû à des raisons “logistiques”, autrement dit la production de Blu-Ray et l’acheminement. Le jeu aurait sans doute pu sortir en dématérialisé…

The Last of Us Part 2 n’est pas le seul jeu concerné par un report, puisque Marvel’s Iron Man VR a également été repoussé à une date inconnue. Il ne serait pas étonnant que The Last of Us Part 2 sorte en même temps que la tant attendue Playstation 5, prévue pour la fin d’année. Le jeu pourrait ainsi être porté et proposé dans son line-up. A moins que la console, aussi, soit repoussée ?

