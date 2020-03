Orange offre 10 Go d’Internet supplémentaires et 20 chaînes TV

Le confinement a parfois du bon ! Notamment pour les clients. L’opérateur Orange, à l’instar de Bouygues Telecom, a décidé de faire un geste et d’offrir quelques Go supplémentaires et des chaînes de télévision en clair à ses abonnés. L’opérateur dit ainsi mettre en oeuvre « des mesures de solidarité afin de faciliter le quotidien de ses clients ».

Ainsi, 10 Go d’Internet supplémentaires seront offerts aux clients ayant consommé l’intégralité de leur enveloppe. L’offre est valable à partir du 1er avril 2020 pour les abonnés Orange et Sosh. Une belle initiative alors que les Français consomment actuellement de nombreux gigas en 4G, quand le wi-fi est à la peine. L’option sera proposée jusqu’au 30 avril 2020 et accessible à 16 millions de clients, tout de même ! Les clients qui pourront en profiter recevront un SMS avec un lien permettant d’activer l’option. Une seule offre de 10 Go d’Internet mobile supplémentaire sera offert à chaque client.

Concernant les 20 chaînes de télévision offertes en clair entre le 2 et le 20 avril 2020, ce seront les chaînes pour enfants Canal J et Boomerang, pour les adolescents Toonami et Manga, le chaînes de divertissement Paris Première et Téva, mais aussi les chaînes de cinéma Paramount Channel, TCM Cinéma, Action, de sport ES1, MYZEN TV et AutoMoto, et de musique Mezzo et Trace Latina.

